Centenas de estudantes foram apresentados nesta última segunda-feira, 20, ao Programa Jovem em Ação. As atividades do ano letivo foram iniciadas simultaneamente nas 12 novas escolas em Tempo Integral do Tocantins, nos municípios de Araguaína, Arraias, Colinas, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema, Palmas e Tocantinópolis.

Em Arraias, Sudeste do Tocantins, o Colégio Estadual Professora Joana Batista da Costa ofertará 160 vagas aos estudantes na nova modalidade de ensino. Diversas ações foram realizadas no decorrer do dia.

Os Jovens Protagonistas de Pernambuco, a diretora regional de Educação, Leila Maria Florêncio e equipe técnica da Diretoria Regional de Educação (DRE) receberam os servidores pela manhã. No período vespertino os alunos matriculados puderam conhecer as instalações da escola e a proposta de ensino. Às 17h30, os responsáveis pelos estudantes reuniram-se com o corpo técnico e os jovens protagonistas para discutir sobre o trabalho que será desempenhado, além de conhecer as experiências já vivenciadas por alunos que participaram do modelo em Pernambuco.

Suzamar Martins de Moura explicou que com esse novo modelo de ensino resolveu matricular a filha na escola. “Pelo que conhecemos da proposta ela envolverá, no decorrer do ano, ações diferenciadas que contribuirão significativamente na educação dos nossos filhos, em que eles aprenderão a lidar com situações adversas, e permanecerão na escola durante todo o dia. Esse aprendizado refletirá positivamente na vida escolar das crianças e também na vida familiar, o que contribuirá bastante,” disse a mãe da estudante Nicole Martins Lima.

Para Andressa da Silva Belfort, aluna do Colégio Estadual Professora Joana Batista da Costa, o ensino médio em tempo integral auxiliará no desenvolvimento educacional e na integração dos alunos. “Vamos passar mais tempo com os colegas, professores, conhecer pessoas novas e, principalmente, aprender cada dia mais. Espero ser muito feliz nessa unidade”, destacou.

Empolgada, Ana Carolina Barbosa dos Santos ressaltou a receptividade dos professores, diretores e da equipe da unidade escolar. “Espero que este ano seja um ano letivo bom, e que os alunos se comprometam com as atividades”, completou.

Servidora da unidade há 17 anos, a professora Kelly Cristina de Souza Martins enfatizou sua satisfação em participar deste novo projeto. “As nossas expectativas enquanto professores é que os nossos alunos sejam realmente protagonistas deste processo que busca auxiliá-los na realização dos seus sonhos”, afirmou a docente que ministra aulas das disciplinas de História, Geografia e Projeto de Vida.

Miracema

Em Miracema o Centro de Ensino Médio (CEM) Dona Filomena Moreira de Paula também realizou o acolhimento de alunos, professores, técnicos da escola, pais e responsáveis. A escola está recebendo 90 novos alunos. Os participantes da ação ficaram animados com as possibilidades proporcionadas pelos novos panoramas da escola.

O professor de Educação Física, Bernardo Klepa, do CEM Dona Filomena, ressaltou a missão do novo formato de ensino. “Para mim, a expressão máxima do programa não é só colocar os alunos como protagonistas dentro das escolas, mas convidar as pessoas a serem protagonistas de suas vidas”, disse.

Responsável pela matéria referente ao Projeto de Vida, a professora Aline Souto ficou encantada com o acolhimento que recebeu. “Gostei muito da forma pela qual fomos recebidos, foi uma maneira muito carinhosa, que geralmente não encontramos por onde passamos. Espero que possamos continuar sempre com esse ato, uma vez que o carinho é muito importante no nosso dia a dia. Hoje nós recebemos esse carinho de outras pessoas e vamos transmiti-lo diariamente aos nossos alunos”, concluiu.

Alexia Uchôa acabou de se matricular para cursar o primeiro ano do ensino médio, no CEM Dona Filomena Moreira de Paula, e gostou de conhecer as inovações da escola. “O nosso primeiro dia de aula foi muito dinâmico, pudemos interagir com os alunos que vieram de Recife e Goiás. Também gostei bastante da reforma que fizeram na escola, foi bem interessante”, finalizou.