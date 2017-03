Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Atendendo determinação do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Mauro Carlesse (PHS), o diretor geral da Casa, Sandro Henrique Armando, baixou a portaria n° 100, de 20 de março de 2017, designando uma comissão de servidores para, no prazo máximo de sessenta dias, levantar as deficiências e definir melhorias para tornar mais acessível e eficiente o Portal da Transparência do legislativo estadual.

O diretor geral informou que a portaria, já publicada no Diário Oficial da Assembleia, faz parte de um conjunto de ações do presidente Mauro Carlesse para dar mais eficiência aos trabalhos do legislativo, “oferecendo à nossa população acesso rápido e em tempo real das ações realizadas pelos nossos deputados em favor da sociedade tocantinense”, disse Armando.

O diretor designou como presidente da comissão o servidor Thiago Pinheiro Maciel, que irá atuar direção e coordenação das atividades da comissão.