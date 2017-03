O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) e o Serviço Social do Comercio (SESI) renovaram convênio do Programa Atleta do Futuro. O projeto atenderá 600 estudantes do Centro Esportivo Militar Professora Margarida Lemos (CEMIL). O evento aconteceu na tarde desta terça-feira, 21, na sede da entidade.

O Atleta do Futuro vem sendo desenvolvido na unidade escolar desde 2016 e tem como objetivo a promoção de valores ligados ao esporte, estímulo da pratica desportiva e adoção da vida saudável. “Essas parcerias são fundamentais para que os jovens tenham oportunidade de desenvolver habilidades esportivas, ficamos felizes em poder contribuir com a formação desses jovens”, destacou o superintendente do Sesi, Charles Alberto Elias.

O programa é gratuito e oferece oportunidade a crianças e jovens, com idade entre 6 e 17 anos. No Cemil serão contempladas as modalidades de atletismo, tênis de mesa, futsal, handebol, natação judô e xadrez.

“Temos muitos frutos colhidos pelo trabalho esportivo feito pelos profissionais que somam forças no Cemil. Por isso precisamos de parceiros como o Sesi para que continuemos com projetos como este, que valorizam a área esportiva”, destacou o chefe de estado maior do CBMTO coronel Reginaldo Leandro da Silva.