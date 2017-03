O presidente da Câmara de Palmas/TO, José do Lago Folha Filho (PSD), solicitou diversos benefícios para a população palmense durante a sessão realizada nesta terça-feira, 21, entre eles a doação de área para a construção de uma Casa para Acolhimento de Idosos da Capital.

De acordo com Folha, o espaço tem por objetivo promover o atendimento ao público idoso e o acesso aos serviços que garantam a qualidade de vida a esse segmento. “A expectativa de vida vem aumentando e é necessário que se planeje espaços públicos para o atendimento à pessoa idosa”, afirmou.

Outro benefício solicitado pelo parlamentar é a construção do Salão Funerário Público, que visa oferecer maior comodidade aos palmenses na despedida de seus entes queridos. “O município já atende a população com serviços funerários e entendo que com esse espaço o atendimento poderá ser fornecido de forma mais completa”, disse.

Bairros

Folha ainda solicitou intervenções do município em diversos setores da Capital. A construção de poços artesianos nos setores Sonho Meu, São Francisco e Jaú (quarta etapa) também foi solicitada pelo parlamentar ao Executivo Municipal. A medida visa atender uma reivindicação antiga dos moradores do setor. "A rede de água não está instalada nesses setores e a população clama por uma solução, por isso solicitamos que esse serviço seja priorizado para atender as famílias que residem nesses locais”, frisou o vereador.

Outro benefício solicitado pelo parlamentar é a construção de uma praça na quadra 404 Norte com quadra poliesportiva e academia ao ar livre para proporcionar um espaço adequado para o lazer e práticas esportivas.