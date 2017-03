O deputado estadual Paulo Mourão (PT) foi reeleito na tarde desta terça-feira, dia 21, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Tocantins, ocasião em que defendeu que o Tocantins faça investimentos no que classificou de fonte inovadora que são as energias renováveis, especialmente a eólica e a solar. Segundo Mourão, o Tocantins tem as mesmas características de estados como Ceará e Piauí que estão investindo neste segmento. “As energias alternativas têm sido os maiores instrumentos de desenvolvimento sustentável no mundo e no Brasil os maiores investimentos estão sendo nas energias eólica e solar”, destacou. Como vice foi eleito o deputado Rocha Miranda (PMDB)

De acordo com o deputado, somente o Estado do Piauí está absorvendo investimentos de U$ 1,3 bilhão. “O Estado de Goiás tem sido muito competente na implantação do seu parque de energia renovável e o Tocantins precisa de certa forma ocupar esse espaço, é a commoditie do momento no mundo”, afirmou.

O parlamentar antecipou que os parlamentares serão convidados a participar, dia 6 de junho no Rio de Janeiro, do maior evento do Brasil e da América do Sul relacionado ao tema. “O Tocantins pode abrir uma frente inovadora de investimentos no nosso Estado e saímos dessa mesmice de que só devemos investir em estradas e pontes e mudarmos nossa matriz energética de hidrelétrica que cria um processo de conflitos muito grande, além do impacto ambiental avassalador”, observou.

“Fomos convidados também a conhecer dois parques, um no Ceará que é eólico e um no Piauí que é eólico e solar. Também estamos sendo convidados a participar em outubro da feira mundial, que ocorrerá em Las Vegas”, antecipou.

O presidente informou ainda que na próxima reunião da Comissão, marcada para terça-feira, às 10 horas, irá colocar em pauta que seja proposto ao Estado, através da Assembleia Legislativa, a implantação de um Fórum de Discussão Permanente de Energias do Estado do Tocantins. “Vamos discutir as energias elétricas, termoelétricas, solar, eólica para que possamos ter uma dinâmica e priorizar ações aqui no Estado”, ressaltou. “O primeiro ponto é a discussão sobre qual matriz vamos buscar recursos, investimentos, parceiros, sabemos que a Alemanha e a Holanda são os países com maiores investimentos nessa área no mundo”, relatou.

“Precisamos fazer algo novo no Estado do Tocantins e temos um potencial que todos reconhecem”, frisou. O passo seguinte, segundo o deputado, é normatizar a legislação para este tipo de investimento e fazer a articulação para que esse projeto ocorra. Paulo Mourão também agradeceu os deputados pela confiança em reelegê-lo para presidir a Comissão. “Creio que traremos um debate novo ao Estado, através da Comissão de Minas e Energia, porque é o momento oportuno de fazermos o debate de inovação, de geração de emprego e de investimento no nosso Estado”, finalizou.

As deputadas Valderez Castelo Branco (PP) e Solange Dualibe (PR) que fazem parte da Comissão como suplentes parabenizaram Mourão pela reeleição e destacaram sua competência acerca do assunto. “Será uma comissão que terá um presidente tão preparado, tão competente, tão eficiente e não tenho dúvidas que o Tocantins só tem a ganhar”, destacou Solange. “Tudo na vida que nasce com planejamento tem tudo para dar certo, com certeza será conduzida por uma pessoa que é amante das minas e energia, assim como eu e estarei sempre presente nas reuniões para colaborar”, declarou Valderez.