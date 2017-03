A concessionária de energia elétrica do Estado, Energisa, deverá realizar nos próximos dias uma campanha para informar aos seus consumidores da área rural sobre a leitura trimestral do consumo. O compromisso de promover uma ação de esclarecimento sobre o tema foi firmado entre técnicos do Núcleo de Colinas da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon-TO) e representantes da empresa, durante reunião, nesta terça-feira, 21.

O gerente do núcleo, Neuvan Ciqueira, explica que existe uma demanda significativa no Procon-TO por parte de consumidores que reclamam do fato de a Energisa só realizar a leitura de consumo de energia elétrica na zona rural a cada três meses. Nos demais meses, o consumidor deverá pagar pela média de consumo. “O problema é que a média é sempre um valor mais baixo e quando é feita a leitura real, com os acumulados dos meses em que não houve leitura, os valores ficam acima da possibilidade de pagamento de grande parte desses usuários”, explica Ciqueira.

O gerente disse também que apesar de ter prerrogativa legal para realizar a leitura dos relógios a cada três meses, a Energisa peca por não garantir ao consumidor o amplo direito à informação. “O número de queixas em relação a esse mesmo assunto está sendo tão alto que resolvemos chamar representantes da Energisa para estudarmos uma alternativa”, informou Ciqueira.

Por desconhecer as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e não ser devidamente informado pela concessionária de energia, o consumidor acaba procurando o Núcleo do Procon-TO para registrar queixa. “O consumidor tem direito à informação, por isso pedimos à empresa que faça uma campanha de esclarecimento e também apresente alternativas para sanar o problema”, reforçou.

Uma das alternativas para resolver o problema é o próprio consumidor realizar a leitura e informá-la à empresa. Assim, sempre terá a fatura correspondente ao consumo real do mês e não à média dos meses anteriores. Para tanto, basta entrar em contato com a empresa, por meio do site, aplicativo ou telefone (0800 721 3330) e informar a leitura feita no relógio de consumo.

Outro ponto importante abordado na reunião foi quanto às dívidas acumuladas por alguns usuários. “Tem consumidor que acabou contraindo uma dívida grande junto à Energisa, mas a empresa já se comprometeu a negociar da melhor forma possível e parcelar os débitos”, garantiu Ciqueira.