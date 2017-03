Os tocantinenses apaixonados por sinucão já podem se inscrever para o 1º Torneio Aberto de Sinucão da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Palmas de 2017. A taxa por pessoa é de R$ 50 e a inscrição pode ser feita na secretaria do clube, que funciona de segunda a segunda, das 8h às 12h e das 13 às 17h. O evento, irá premiar os três melhores jogadores, e será realizado dias 8 e 9 de abril, na sala de jogos do clube. A previsão é que as partidas comecem às 14h do dia 8, sábado.

Segundo o diretor de Sinuca do clube, Luiz Alberto Bianchini, que faz parte da Federação Tocantinense de Sinuca, os jogadores não serão separados por série neste campeonato. “A partir deste evento, com a colocação dos jogadores iremos rankear para o próximo torneio, separando-os por 1ª e 2ª classe”, comentou.

A expectativa da organização é receber cerca de 30 inscritos e um público rotativo estimado em 200 pessoas. “A principal diferença entre o sinucão e o sinuquinha, é que o sinucão é por pontos e as bolas não são numeradas como na sinuquinha”, comentou, acrescentando que em breve as regras do Torneio serão divulgadas no site da AABB Palmas.

Após a premiação dos três melhores colocados, todos os participantes do evento irão participar de uma confraternização com churrasco, para celebrar a realização do evento.