Na próxima sexta-feira, dia 24, às 11h, será inaugurado o Colégio da Polícia Militar Unidade IV, na cidade de Arraias/TO. Participarão da solenidade de inauguração, a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, professora Wanessa Zavarese Sechim, autoridades, educadores e alunos.

O Colégio Militar irá funcionar nas instalações da Escola Estadual Jacy Alves de Barros, que passou por uma pequena reforma para adequações da nova instituição de ensino. A escola possui uma média de 340 alunos matriculados na segunda fase do ensino fundamental (6º ao 9º). Sua estrutura física é composta por sete salas de aula, laboratório de informática, uma sala para o Programa Mais Educação, sala de música, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, setor administrativo e cozinha.

A diretora regional de Educação de Arraias, Leila Maria Florência França, frisou que a unidade escolar está localizada numa área com visão estratégica. “De lá avistamos toda a cidade. Com a transformação da nossa escola em uma unidade de ensino militar, houve uma procura muito grande por vagas, por parte dos pais. Registramos a vinda de estudantes das cidades de Campos Belos e de Conceição do Tocantins. Estamos confiantes na excelente contribuição que essa escola trará para a nossa região”, disse Leila.

O diretor da escola, capitão QM Marcos César de Almeida Pimentel, contou que o diferencial é que a Banda da Polícia Militar passou a fazer parte da escola. Ele citou o trabalho que irá ser realizado em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, Campus de Arraias, por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e do programa Mais Educação.

O capitão Marcos Pimentel explicou que os alunos tiveram uma semana de adaptação e estão na segunda semana de aula. A escola também irá ofertar capoeira e aulas de reforço.