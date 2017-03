Corpo foi localizado a 200 metros do local do afogamento

Os bombeiros localizaram por volta das 15h30min desta quarta-feira, 22, o corpo de Perácio Ribeiro Dias Filho, desaparecido desde a noite da terça-feira, 21, a 200 metros do local do afogamento. O homem estava em uma embarcação que virou no lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado, em Porto Nacional. Hélio Ribeiro Silva, também estava no barco no momento do acidente e felizmente conseguiu se salvar.

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas nesta madrugada por volta de 01 horas. Pela manhã os mergulhadores de Palmas também se deslocaram para buscas subaquáticas, e já no inicio da tarde localizaram o corpo. “Após várias horas de mergulho resolvemos fazer uma varredura de superfície, quando avistamos uma pequena parte do corpo de fora da água” disse o sargento dos bombeiros Vander Praxedes que estava à frente da equipe de busca.

Entenda

O acidente aconteceu durante uma forte ventania, na cidade de Porto Nacional, por volta das 19 horas de terça, quando os dois homens pescavam no lago. De acordo com informações, os familiares sentiram falta dos homens e resolveram iniciar as buscas, quando encontraram Hélio agarrado a um tronco. Só após algum tempo de buscas, os familiares decidiram buscar apoio dos bombeiros.