Palmas recebe entre os dias 30 de março e 2 de abril o V Congresso Internacional do Amor-Exigente e XIII Congresso Nacional. O evento vai reunir médicos, juristas, pesquisadores, religiosos e famílias que lidam com a dependência química, num debate envolvendo aspectos e situações vivenciadas neste contexto, e como é possível dar ajuda.

Na programação estão palestras, mesas redondas, e depoimentos de quem aderiu ao programa e conseguiu melhorar a qualidade de vida. Destaque para os psiquiatras Ana Cecília Marques, que vai tratar sobre os fatores que protegem ou expõe crianças e adolescentes às drogas, e Félix Henrique Kessler, que vai mostrar a relação droga e trânsito, revelando pesquisas e informações relevantes para a prevenção.

Outro momento bastante aguardado será a palestra do norte-americano Jeffrey Zinsmeister, membro do Instituto de Políticas sobre Drogas da Universidade da Flórida, que vai tratar sobre a experiência vivida nos Estados Unidos ao legalizar o uso da maconha e os impactos no mercado ilegal, mostrando que a realidade tem sido bem diferente do que se esperava.

Uma presença já conhecida dos tocantinenses e que vai deixar uma mensagem de espiritualidade, será Dom Alberto Taveira, ex-arcebispo de Palmas, atualmente na Arquidiocese de Belém.

"Este congresso será um momento muito enriquecedor porque teremos autoridades no assunto, nos trazendo informações, pesquisas e novas descobertas que vão ajudar muitas famílias que hoje precisam de apoio na luta contra a dependência química e na prevenção. Percebemos o quão importante é também inserir Palmas e o Tocantins no cenário internacional do Programa Amor Exigente e promover esse trabalho. Temos confirmada a participação de mais de 600 pessoas vindas de outros estados, da Argentina e do Uruguai", destacou Magda Valadares, coordenadora Regional de Amor Exigente.

Paralelo ao Congresso, o Sebrae realizará a Feira dos Artesãos da Sustentabilidade onde estará exposto o artesanato tocantinense, produzido em 11 regiões do Estado, além de comidas típicas de dar água na boca. A abertura oficial está marcada para o dia 30, próxima quinta-feira, as 19:30 horas, no Centro de Convenções Arnould Rodrigues.

Amor-Exigente

O Amor-Exigente é um programa de auto e mútua ajuda que trabalha em apoio ao grupo familiar de dependentes químicos e de pessoas com comportamentos inadequados. O programa é fundamentado em 12 princípios básicos e éticos, envolvendo espiritualidade, autoajuda e mútua-ajuda, que sensibilizam as pessoas a perceberem a necessidade de promover mudanças a partir de si mesmas.

O programa tem reuniões semanais e também atua na prevenção ao desestimular a experimentação, o uso ou abuso de tabaco, álcool e outras drogas, e luta contra tudo que torne os jovens vulneráveis e expostos à violência e ao crime.

O Programa Amor-Exigente existe no Brasil, Argentina e Uruguai, países que estarão representados no Congresso Internacional de Palmas. No Tocantins, o Amor-Exigente iniciou as atividades em 2008 em Palmas, sendo oficialmente criado em 2009. Hoje conta com núcleos em 6 cidades (Palmas, Araguaína, Gurupi, Arraias, Dianópolis e Ponte Alta do Tocantins).