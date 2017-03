Já tem data marcada, a segunda edição do Expo noivas Palmas, a maior exposição de produtos para casamento do Tocantins. Será no dia 18 de maio, o mês das noivas e mais uma vez, a organização é da Empresa A Produções e eventos e parceiros. O foco é chamar a atenção para as novidades da área e mostrar tudo, em único local que será a Atrium Casa de Eventos.

Decoração, iluminação, fotografia, cerimonial, doces, beleza, música e artigos para os noivos e para festa em geral serão mostrados de forma criativa. “Nosso objetivo é fazer com que o participante viva um pouco da cerimônia ali mesmo, durante a exposição. Um exemplo disso, são as bandas que vão se apresentar no local. Também vai ter degustação de doces, o que no ano passado foi um sucesso!”, disse Aline Pontes, organizadora do evento.

A programação conta ainda com salões de beleza que estarão fazendo maquiagem e penteados das mulheres que quiserem experimentar! E desfile de noivas e vestidos de festa, além dos estandes. Também está previsto, uma surpresa para as noivas de plantão! Mas a organização ainda não quis adiantar nada! “ Sou profissional de designer gráfico e fabrico convites, para festas de casamento. Para mim, e para muitos profissionais que emprestam o talento para realizar este tipo de festa, a exposição não é só uma vitrine, mas também serve para troca de experiências!", disse Carlos Reutemann.

Ano passado, entre expositores e parceiros 40 profissionais e empresas participaram do I Expo noivas. E centenas de visitantes do Tocantins e estados vizinhos, como Pará e Maranhão passaram pelo salão da Atruim. Este ano, a previsão é ainda maior. Um evento que promete movimentar a economia de Palmas e região, no mês de maio.