“Mais árvores, mais água!”, o tema escolhido para a 8ª Semana da Água e que norteou as ações desenvolvidas para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado nesta quarta-feira, 22, trouxe investimentos voltados especialmente para a recuperação de nascentes, além da palestra de abertura que repercutiu o mesmo assunto para fortalecer a importância do reflorestamento e assim garantir a preservação dos recursos hídricos. O evento é promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

Na abertura, a secretária da Semarh, Meire Carreira, pontuou que a água é o maior patrimônio natural que a humanidade possui e por isso a gestão hídrica apresenta desafios, mas ao mesmo tempo oportunidades. “A nossa estratégia é assegurar a preservação do corpo hídrico do estado, porém ofertando água com qualidade. E o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos é voltado para regiões prioritárias”, informou a gestora.

O Projeto olho D’Água, de acordo com Meire Carreira, é a maior ação de restauração de nascentes executado pelo Governo do Tocantins. “Serão 200 nascentes recuperadas, com investimento de R$ 3,6 milhões. Com o lançamento público do edital, a previsão é que o projeto seja iniciado no mês de maio”, destacou.

O planejamento do Projeto Olho D’Água prevê o plantio de mudas nativas, o isolamento da área com cerca; práticas de conservação de solo; combate às queimadas e ações voltadas para a educação ambiental.

Palestra

A consultura do Instituto Terras de Minas Gerais e palestrante no evento, Cintia Gomes, explanou e instigou a reflexão sobre a importância de realizar o plantio de árvores nas cabeceiras. “No Brasil sofremos com o desmatamento desordenado e com o plantio de árvores, principalmente nas nascentes, vamos garantir água para o futuro”, disse. A palestrante também apontou alguns desafios como a resistência de proprietários rurais. “A maioria dos olhos d’água está localizada em propriedades particulares e por isso o trabalho de conscientização deve ser desenvolvido”, defendeu Cintia Gomes.

A universitária do 6º período de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Yana Bena, parabenizou a iniciativa do Governo do Tocantins em promover discussões e propor projetos voltados para as questões sensíveis. “Tendo em vista a crise da seca no ano passado, o reflorestamento é fundamental nas áreas desmatadas, por proporcionar uma esperança para a segurança das nossas nascentes”, declarou.

Gestão

Foram anunciados ainda durante a abertura oficial da 8ª Semana da Água, a modernização do Sistema de Automação de Outorga (SAD) do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), com investimento de R$ 650 mil; a entrega do Plano de Bacias Hidrográficas do Lago de Palmas (PBHLP), que recebeu recursos na ordem de R$ 1,2 milhão; além da assinatura do Decreto de Criação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza.

Semana

A programação da 8ª Semana da Água segue até o dia 25 de março e conta com os seguintes parceiros: Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Secretaria Estadual da Saúde (Sesau), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Associação Água Doce, Ecoterra, Investco, Prefeitura de Palmas, Energisa e outros. A data do evento é alusiva ao dia 22 de março, instituída em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial da Água, que visa à discussão sobre o tema hídrico. Durante a Semana também será divulgado o 8º Fórum Mundial da Água, que deve acontecer de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília (DF).