O deputado Paulo Mourão (PT) recebeu na tarde desta terça-feira uma Moção de Reconhecimento e Gratidão pela “altiva iniciativa de destinar Emenda Parlamentar Individual em 2017 à saúde da população tocantinense no valor de R$ 1.290 milhão”. É o que diz a moção entregue pelo secretário estadual da Saúde, Marcos Musafir, em visita ao gabinete do parlamentar, acompanhado de três superintendes da Secretaria.

A moção destaca que Mourão demonstra “grandeza, generosidade e espírito público de apoio às ações de saúde, viabilizando o acesso da população do Estado do Tocantins a atenção à saúde com qualidade, considerando as necessidades regionais”. A moção é assinada por Musafir e por 12 superintendentes da Secretaria da Saúde, inclusive os que acompanharam Musafir na entrega da moção: Luiza Noleto (superintende de Planejamento), Adriana Lopes (superintende de Administração) o e Carlos Felinto (superintende de Políticas de Atenção à Saúde).

Paulo Mourão mostrou-se feliz com a demonstração de agradecimento do secretário e dos servidores da Secretaria, uma vez que tem a preocupação de que os serviços de saúde funcionem de forma a atender a população, especialmente as famílias mais pobres. Ele tem destacado em seus discursos que 94% da população do Estado dependem do SUS, sendo de extrema necessidade oferecer saúde de qualidade aos tocantinenses.

O parlamentar também tem reiterado por onde passa que suas emendas serão, preferencialmente, destinadas à educação e à saúde. “Não adianta que não vou destinar emenda para festa, gosto muito de festa, quando entro numa festa só saio quando dia raia, mas não vou fazer ela com dinheiro público”, frisou. “Temos que colocar como metas educação e saúde”, insiste.

“Nós somos uma população muito carente, se não começarmos a cobrar isso dos políticos, não vamos longe. A independência do cidadão é ter educação e a condição de vida é ter saúde, aí eu acredito que o Estado vai avançar melhor”, defende. “A minha história é a mesma desde que comecei, é por isso que às vezes não consigo ir muito longe, porque em política, muitas vezes, quando você fala a verdade, incomoda muita gente, mas eu sou assim e vou continuar fazendo assim, porque não vivo da política, quero servir às pessoas através da política e não ela me servir”, disse ao discursar em Lagoa da Confusão no final de semana.