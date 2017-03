Corpo saudável, mente saudável! É para os amantes e admiradores do esporte, que será realizado em Palmas/TO, nos dias 8 e 9 de abril, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, o “Powerfit”: Maior feira Fitness do Norte do Brasil. O objetivo é criar na capital um ponto de convergência para o desenvolvimento do mercado fitness na região norte do Brasil. A programação conta com disputas, palestras, presença de artistas e musas fitness e de atletas em todas as modalidades apresentadas na ocasião. Durante o evento também será realizado o primeiro campeonato de fisiculturismo do Estado.

Será montada uma mega estrutura para expositores, com circuito para apresentações e um auditório com capacidade para 700 pessoas, onde serão realizadas as palestras. Ao todo são mais de 500m² de estandes de empresas dos segmentos de alimentação saudável, nutrição esportiva, suplementação, moda fitness, academias, artigos e acessórios, medicina esportiva, entre outros. O espaço conta ainda com uma praça de alimentação de produtos saudáveis e funcionais.

Para Marinho Dom Toreto, coordenador do evento e presidente da Federação Tocantinense de Fisiculturismo, Musculação e Fitness, são esperadas mais de quatro mil pessoas nos dois dias de feira. “São formadores de opinião, gestores e empreendedores do setor, profissionais de educação física, frequentadores de academias, dentre outros, destaca Brito”. Ainda de acordo com coordenador, esta é uma ótima chance para empresários adquirirem um estande. “É uma oportunidade única para ganhar o mercado e aumentar as vendas dos seus produtos e serviços”, finaliza Octávio.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Revista Exame, em 2016, o Brasil é um dos maiores mercados de beleza do mundo — o primeiro em cirurgias plásticas e perfumaria, o segundo em cuidados com o cabelo e o terceiro em cosméticos. O culto ao corpo não para por aí. Nos últimos anos, o Brasil passou a chamar a atenção também pelo crescimento de negócios voltados para a malhação.

Ainda de acordo com o levantamento, o país já é o segundo maior mercado de academias em número de estabelecimentos, com quase 32.000 unidades — atrás apenas dos Estados Unidos —, o quarto em número de alunos (8 milhões) e o décimo em faturamento (2,4 bilhões de dólares), de acordo com a IHRSA, associação internacional do mundo ­“fitness”.

Confira a programação

Palestras:

Dia 8/04:

Valdemar Guimarães – O Mestre

Dr. Felipe Donatto – Nutricionista Esportivo

Dia: 9/04:

Ricardo Pannain – Treinador de Campeões

Anne Freitas – Atleta Olympia

Competições:

Dia 08/04:

· Circuito de Crossfit

· Competição de Supino

· Lutas de MMA

· Lutas Jiu Jitsu

Dia 09/04:

· Campeonato Tocantinense de Fisiculturismo & Fitness

· Competição de Legging Press

· Competição de Bike

· Concurso Bela Fitness

· Lutas de MMA

· Lutas Jiu Jitsu