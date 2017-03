A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira, 22, na Quadra 1.304 Sul em Palmas/TO, um jovem de 19 anos, e apreendeu dois menores infratores, de 17 e 16 anos, acusados de roubo à pessoa e suspeitos de furtarem alimentos da merenda escolar do Colégio Francisca Brandão, na Quadra 1.204 Sul. Em poder dos suspeitos os policiais apreenderam três celulares roubados e, em um lote baldio ao lado da residência dos indivíduos, encontrou alimentos provenientes da merenda escola furtados e outros objetos.

A PM foi acionada por volta das 3 horas, para atender uma ocorrência de roubo à pessoa ocorrido em frente ao Colégio Francisca Brandão. De acordo com a vítima três indivíduos em um veículo Fiat Pálio de cor prata se aproximaram do local e roubaram um celular. De posse da placa do veículo os policiais localizaram o endereço do proprietário do veículo.

O primeiro suspeito foi abordado em um lote baldio nas proximidades da residência do proprietário do veículo, ele estava com um celular roubado. No local os policiais encontraram vários objetos e alimentos escondidos, furtados na escola. Ele levou os policiais aos outros dois suspeitos, com quem foram encontrados mais dois celulares roubados, além do veículo utilizado no crime. Os envolvidos e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.