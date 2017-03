Muitas soluções já foram apresentadas como sendo o caminho mais viável para salvar o Brasil dessa crise econômica, que teve sua semente na instabilidade política do País. É claro, que no atual cenário que vivemos com falta de recursos financeiros e pouco investimento vindo do exterior, não se pode fazer muito. Mas uma coisa não se pode abrir mão, são as políticas públicas de incentivo a Ciência, Tecnologia e Inovação.

Mariana Mazzucato, economista Italiana afirma. “O crescimento guiado pelo investimento e pela inovação permite que economias se recuperem e cresçam principalmente num país que está enfrentando uma recessão” diz ela.

Uma visão bem realista do atual cenário brasileiro foi destacada pelo presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Marcos Cintra, na cerimônia de abertura da primeira edição deste ano do Fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). Segundo ele “passamos por um momento de extrema dificuldade do ponto de vista econômico e me parece que a ciência e a tecnologia estão sendo jogadas na vala comum de outros setores, como o de transporte e infraestrutura, que demandam investimentos que podem ser postergados, sem prejuízos no resultado final” conclui, Cintra.

No Tocantins a situação não é diferente. Apesar da constituição do estado prevê que 0,5% da receita tributária deva ser aplicado em ciência, tecnologia e inovação. O que se vê é a destinação desses recursos para outras áreas.

O deputado estadual pelo Tocantins, Alan Barbiero, em discurso na tribuna, no dia 15 de março de 2017, afirma: “No fundo, nosso sistema estadual, ele foi sendo desestruturado” mais na frente em seu discurso ele continua. “O Tocantins e o Amapá era os únicos dois estados da federação, que não tinha fundação de amparo. Nossa fundação foi criada, mais está praticamente inoperante. Os 16 milhões que nós deveríamos levar para ponta. Recentemente nós tivemos basicamente na fundação de amparo, hoje, 1 milhão de reais e mesmo assim não são aplicados conforme preconiza a nossa constituição estadual, porque deveria ser debatido e defendido, através do conselho estadual, que não se reúne a mais de ano”, completa o deputado.

Nos últimos anos, os dispêndios em pesquisas e inovação por parte do governo estadual tiveram uma queda abrupta. Uma pesquisa realizada pelo CLP (Centro de Liderança Pública, em parceria com a consultoria Tendências e a Economist Intelligence Group, em sua última edição no ano de 2016, mostra que o Tocantins quando comparado a outros estados da federação, está nas últimas colocações no ranking do pilar inovação. O estado só está à frente apenas do Acre, Roraima e Amapá. Segunda essa mesma pesquisa, a participação de investimentos púbico em P&D no PIB estadual coloca o Tocantins em relação a outros estados brasileiros, como um dos que menos investe. O estado ocupa a 23° posição.

Isso corrobora para que setores econômicos e sociais do Estado sofram as consequências que a falta de Pesquisa e Inovação nas áreas de química, física, engenharia entre outros, trazem com sua ausência

A saída para reverter esse quadro de total abandono é buscarmos o diálogo com os diversos atores ligados a CT&I, no sentido de traçarmos um plano na esfera estadual e nacional que garantam os recursos necessário para implementação dos projetos e ações de pesquisas no campo da ciência tecnologia e inovação.

*André Rodrigues de Carvalho éTecnólogo em Processos Gerenciais