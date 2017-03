A Fundação Cultural da Prefeitura de Palmas, contratou a empresa JM de Lima Distribuidora - ME, por 1.100.186,50 (Um milhão, cem mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), para serviços de impressão e de materiais de comunicação de identidade visual, tais como: adesivos, banners, lonas entre outros, para atender a pasta da cultura da capital.

O extrato do contrato de fornecimento, Nº 014/2017, foi publicado no Diário Oficial de Palmas, nº 1.717, desta última quarta-feira, 22. A publicação informa que a vigência do contrato fica estrita à entrega definitiva da quantidade total contratada. A data da assinatura do contrato é 20 de março.

Signatários

No contrato, a Fundação Cultural de Palmas é representada pelo seu presidente Hector Fábio Valente Franco e a empresa JM de Lima Distribuidora - ME, é representada por José Maurilho de Lima.