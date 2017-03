Na sessão solene desta quinta-feira, 23, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o vereador professor Júnior Geo (PROS) sugeriu o cancelamento da licitação para o Estacionamento Rotativo da Palmas/TO. A proposta é de que os valores arrecadados nessa cobrança sejam repassados a entidades como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). “Ao invés de se repassar as arrecadações para uma empresa que nem se encontra em Palmas, os recursos podem ser destinados a entidades que não tenham fins lucrativos. E caso isso não possa ocorrer, pode-se ainda dividir os valores compartilhando os bolsões ”, esclareceu o vereador.

Geo justificou que essas entidades enfrentam muitos problemas financeiros e ainda são pouco reconhecidas.

Defensor da educação, Júnior Geo também lembrou de um Projeto de Lei em que a família da pessoa portadora da Síndrome de Down possa escolher a escola em que será matriculada. “Muitas vezes, essas famílias têm dificuldade para encontrar escolas que tenham vagas. Por isso, toda e qualquer escola deve estar preparada para receber alunos com qualquer deficiência”, explicou. O vereador destacou ainda que as vagas nas escolas de escolha das famílias é uma questão de acessibilidade.

O parlamentar agradeceu a oportunidade de conviver com portadores de Síndrome de Down e acrescentou que é uma experiência enriquecedora para a sociedade. “ Precisamos enxergar além da alteração cromossômica. Ver a pessoa e não necessariamente a síndrome”, destacou. Júnior Geo foi aplaudido e citado por outros vereadores que também defenderam as propostas da sessão.