As lojas da Odebrecht Ambiental | Saneatins passarão acesso à internet gratuita para todos os consumidores durante atendimentos nas lojas da empresa. A medida já está em curso e a iniciativa contempla o avanço no atendimento digital da concessionária que possui o aplicativo Oapp, disponível também gratuitamente para smartphones, e que dispõe de informações ao cliente que vão desde a emissão de segunda via de faturas, passando por todo o cadastro de pagamento, até a solicitação de serviços e avisos de manutenções.

Através do Oapp o morador pode acessar todo o seu cadastro, incluindo histórico de pagamento, pode emitir segunda via de suas faturas e também solicitar serviços, informar sobre problemas e vazamentos e denunciar casos de fraudes ou outras irregularidades. A empresa também disponibiliza informações em seus perfis nas principais redes sociais e também através de seu site: www.odebrechtambiental.com/tocantins

Paraíso

Os moradores de Paraíso do Tocantins passam a contar com mais comodidade ao utilizar os serviços da Odebrecht Ambiental | Saneatins na cidade. A loja de atendimento ao público, localizada na Rua L-33 no Setor Serrano I, já está disponibilizando o acesso gratuito à internet.

A disponibilização de acesso gratuito à internet nas lojas de atendimento da empresa continuará s expandido para outras cidades. O acesso nas lojas também poderá facilitar a atualização cadastral dos moradores de cada localidade.