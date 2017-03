O senador Vicentinho Alves (PR) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PR) apoiam Terciliano Gomes à presidência da União dos Vereadores do Tocantins (Uvet) e Élcio Ribeiro, vice. A eleição da Uvet está marcada para o próximo dia 31.

O senador e o deputado dizem confiar plenamente na seriedade e capacidade de trabalho de Terciliano. "Confiamos plenamente em sua seriedade e capacidade de trabalho para fazer as transformações que as Câmaras de Vereadores dos municípios tocantinenses precisam. Exerceu todos os cargos com dignidade e competência".

Ambos destacam que Terciliano é filho do comunicador Vanderlan Gomes, que sempre os apoiou nos projetos em prol do Estado do Tocantins.