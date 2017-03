Diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Tocantins (Sintras) certificaram no município de Santa Fé do Araguaia a efetivação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR), e confirmaram a inclusão dos agentes de saúde da cidade no plano.

Para a implantação do PCCR, idealizado pelo sindicato, a direção do Sintras esteve por diversas vezes discutindo e contrapondo a gestão municipal visando conquistar o plano que valorizou os profissionais servidores da saúde filiados a entidade.

Após o Sintras reivindicar a inclusão desses servidores no PCCR, a gestão municipal atestou a solicitação da entidade e com isso os agentes de saúde terão direito a progressão, adicional de insalubridade, entre outros direitos regulamentados pela legislação.

E na reunião dessa quarta-feira, 22, com o prefeito Oidio Gonçalves de Oliveira, com a presença da secretária de saúde, Deyce Carvallho Eduardo, a diretoria do Sintras cobrou ainda soluções para outras demandas como a melhoria nas condições de trabalho, uma alimentação com qualidade nutricional e também manutenção dos direitos adquiridos na gestão anterior.

De acordo com a presidência do sindicato, foi uma reunião produtiva porque o gestor mostrou-se acessível nas pontuações dos representantes da entidade. “Vamos aguardar atitudes concretas do gestor, as quais definirão seu compromisso com a direção do sindicato e com os servidores públicos da saúde de Santa Fé”, ressaltou Manoel Miranda.

O presidente diz ainda que o Sintras continua firme na defesa dos servidores. “Continuaremos a fazer um trabalho firme junto aos municípios para resgatar os direitos, qualidade de vida, condições de trabalho e manutenção dos direitos dos servidores dos municípios”, destacou o sindicalista.

Os diretores do Sintras Abdiel Ribeiro Guida, Domingos Rodrigues da Silva e a delegada Regional de Araguaina, Maria das Graças Chagas Silva e alguns servidores também participaram da reunião e alguns servidores.o.