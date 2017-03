As escolas do Tocantins que desejam participar da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), têm até o dia 2 de abril para se cadastrar no portal www.oba.org.br. Com a inscrição, a unidade escolar passará a receber o material para estudo e orientações.

A prova da Olimpíada de Astronomia será realizada no dia 19 de maio, em horário determinado pela instituição de ensino. A mostra de foguetes poderá ser realizada até o dia 19 de maio, com lançamentos dos foguetes, conforme os critérios definidos pelo regulamento.

Poderão participar da OBA e da MOBFOG alunos matriculados na educação básica. A comissão organizadora premiará os participantes com certificados, medalhas e troféus. Serão selecionados cerca de 60 alunos do ensino médio para participarem da Jornada Espacial e os jovens que se destacarem na execução dos trabalhos serão convidados a participarem de competições internacionais.

Mostra de foguetes

A Mostra de Foguetes é realizada uma vez por ano, visando promover uma integração entre os educadores, alunos e familiares na execução de tarefas aerodinâmicas, além de promover o estudo de conhecimentos básicos ligados à astronomia e à física.

Os foguetes serão construídos com matérias definidos no regulamento, conforme o nível de estudo dos alunos participantes. Na construção dos foguetes, os participantes deverão utilizar materiais como canudos de refrigerante, de papel e garrafas pets.

A Olimpíada e a Mostra de Foguetes são realizadas pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), com o objetivo de promover o interesse dos estudantes pela astronomia e pela astronáutica.

Mais informações podem ser obtidas no e-mail: oba.secretaria@gmail.com.