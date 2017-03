Funcionários da Tel Telemática e Marketing de Palmas/TO, realizam manifesto pela garantia de direitos, na frente da empresa, na manhã desta sexta-feira, 24. Mais de 20 ações motivaram os empregados a prepararem cartazes do tipo: "Tel Centro de Perseguições; Chega de Opressão; Ei, Por Favor, Paga Nosso INSS; Libera Minhas Trocas e Paralisa Já, Merecemos Mais Respeito".

Os empregados estão em manifesto na porta da Tel Telemática desde às 6 da manhã e pretendem protestar até às 12 horas. "A empresa funciona das 7 às 22 horas. Só os corajosos que tiverem a força de vir aqui para protestar porque a empresa, uma ou duas semanas antes, mandou mais de 15 pessoas embora para amedrontar a nossa greve. O nosso sindicato não está nos apoiando e como o sindicato não está nos apoiando, a empresa pode aplicar medidas, desconto nos salários", disse Bruno Cerqueira, funcionário da empresa há mais de dois anos.

O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação (Sinttel), não apoia a manifestação, reafirma Bruno. "O nosso sindicato provavelmente está do lado do patrão e não dos trabalhadores. Os que estão aqui fora são realmente os que tem coragem, não tem medo de serem mandados embora, não tem medo de retaliação e por isso que não vai parar", disse Bruno.

Entre as razões para o protesto, estão, de acordo com panfleto informativo encaminhado ao Conexão Tocantins: mobiliários danificados; falta de atendimento ambulatorial à noite e aos sábados; intransigência em caso de ausência por enfermidades e no tempo de pausa para uso do banheiro e trocas casadas só para quem possui bons indicadores.

Os funcionários também reclamam da falta de respeito entre departamentos e hierarquias. "Lutamos contra o assédio moral, coação e represálias. Não temos motivacional, é só cobrança sempre". Os empregados ainda reclamam que a empresa sequer paga as horas extras. "Desse jeito, o funcionário está trabalhando de graça para a empresa". Os manifestantes cobram ainda o cumprimento das seguintes obrigações: contribuições previdenciárias e FGTS dos empregados.

Sinttel

Ao Conexão Tocantins, o presidente do Sinttel, Delson Resende, defendeu que o sindicato apoia sim a pauta de reivindicações dos funcionários da empresa, mas informou que o manifesto foi organizado com a ajuda de advogados que buscam interesses. "O que ocorre é que existe um grupo político, advogados por trás, capitando processos. Trabalhadores infiltrados e ex-trabalhadores trabalhando para alguns advogados e o interesse é manipular os trabalhadores para entrar com ações trabalhistas", disse.

Segundo Resende, já foram realizadas denúncias contra a empresa Tel. "logicamente que o sindicato está apoiando os trabalhadores, isso é óbvio. Basta levantar as ações que a gente tem contra a empresa, são várias ações trabalhistas no Ministério Público, denúncias no Ministério do Trabalho".

O presidente do Sinttel informou ainda que os itens pautados pelos funcionários da empresa foram encaminhados para a Tel Telemática para que sejam tomadas providências. "E se não tomar providências, vamos levar para o Ministério Público do Trabalho, fazer denúncia", afirmou Delson. Segundo ele, está marcada uma reunião para a próxima segunda-feira.

O Conexão Tocantins tentou contato com a empresa Tel Telemática e Marketing, mas não obteve êxito nas ligações. O espaço continua para posicionamento.