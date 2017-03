Será lançada na próxima segunda-feira, 27, às 8 horas, pelo governador Marcelo Miranda, a 17ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2017), e às 14 horas, começa o primeiro Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Tocantins. Os eventos acontecem no auditório do Palácio Araguaia, em Palmas/TO.

A Agrotins é reconhecida como a 8ª do Brasil, e a maior feira de agronegócios da região Norte do Brasil e será realizada, no período de 9 a 13 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas.

A feira tem como objetivo difundir conhecimentos tecnológicos gerados pela pesquisa agropecuária, visando a transferência de tecnologia aos produtores rurais e à sociedade. Até o momento, 80% dos estandes já foram reservados e a expectativa dos organizadores é que, este ano, o número de expositores chegue a 600.

A feira é promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e da Pecuária (Seagro) e suas vinculadas, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), o Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) e Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), e demais instituições públicas e privadas ligadas ao setor produtivo agropecuário.

Encontro de Secretários

O Encontro de Secretários Municipais da Agricultura, pautará informações sobre os principais programas e ações oferecidos pelo Governo do Estado, órgãos federais e demais instituições parceiras, para o setor agropecuário.