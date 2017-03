A próxima domingueira do Sesc vai contar com o forró de Mestre Nona. A apresentação acontecerá no dia 26 de março no Centro de Atividades da 502 Norte, a partir das 13 horas.

Natural de Porto Nacional (TO), Mestre Nona, cujo nome verdadeiro é Raimundo Nonato Lopes da Silva, cultua a música desde a sua infância. Foi com a capoeira que ele teve os primeiros contatos com instrumentos de percussão. Assim, cresceu tocando com os principais nomes da música no Tocantins. O violão e o cavaco vieram de forma natural. E logo as primeiras composições surgiram. E os festivais, como alavanca para impulsionar sua carreira. Em 2014 lançou o disco Mestre Nona Canta Porto, onde, além de canções autorais, faz um resgate sono iconográfico do cancioneiro popular portuense. Hoje, com mais de vinte anos de estrada, Mestre Nona apresenta um repertório eclético, passeando pelo forró, axé, pagode, rap e MPB.

O forró versátil de Mestre Nona espera você e sua família na Domingueira do Sesc no Centro de Atividades de Palmas (502 Norte), a partir das 13h, deste domingo, dia 26 de março. A entrada custa somente R$ 10,00 para usuários e é gratuita para comerciários e dependentes.