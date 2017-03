Os egressos do ensino médio e estudantes universitários de instituições privadas terão nova oportunidade para disputar as 13 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ofertadas pelo Ministério da Educação (MEC), para o primeiro semestre de 2017. As inscrições são gratuitas e iniciam no dia 25 de março exclusivamente na página eletrônica do Sistema de Seleção do Fies.

A participação em quaisquer das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde 2010, é requisito para pleitear as vagas. O candidato deve ter obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e tirado mais que zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Após se inscrever no FiesSeleção, o candidato deverá acessar o Sistema Informatizado do Fies (Sisfies) e concluir a inscrição nos dois dias úteis subsequentes.

O programa

O Fies é o programa federal que financia cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Enquanto cursam a graduação, os estudantes contemplados pelo Fies pagam, a cada três meses, até R$ 150 referentes à incidência dos juros, que são de 6,5% ao ano.

Após a conclusão, os graduados terão 18 meses de carência para começar a pagar o financiamento, que pode ser parcelado em período correspondente ao triplo da duração do curso.