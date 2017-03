Policiais Civis da 2ª Delegacia de Palmas, comandados pelo Delegado Pedro Ivo Costa Miranda, com apoio de agentes da 5ª DP, coordenados pelo delegado Evaldo de Oliveira Gomes, efetuaram, na tarde desta sexta-feira, 24, a prisão de Artur da S. J., 19 anos de idade. Ele é suspeito de praticar um assalto a uma joalheria, em Campos Belos – GO, no dia 31 de janeiro de 2017, e foi capturado, mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Conforme o delegado Pedro Ivo, após um intenso trabalho de monitoramento, policiais civis do Núcleo de Investigações Policiais da 2ª DP com apoio de investigadores da 5ª DP, obtiveram informações de que um foragido da Justiça da Comarca de Montes Belos – GO estaria residindo em Palmas.

Com base na informação, os agentes intensificaram as buscas e identificaram o indivíduo como sendo Artur da S. J.. Ao realizar buscas sobre a vida pregressa do suspeito, os policiais civis descobriram que havia um mandado de prisão preventiva, em desfavor do mesmo, oriundo da Comarca de Montes Belos, pela prática do crime de roubo majorado.

Diante dos fatos, os policiais civis realizaram novas diligências e, na tarde desta sexta-feira, localizaram o paradeiro do indivíduo, o qual estava escondido na residência de sua mãe, na Quadra 806 Sul. Ao chegar ao local, os agentes deram voz de prisão a Artur e o conduziram a sede da 2ª DP, onde o delegado Pedro Ivo cumpriu a ordem judicial em desfavor do homem que, em seguida, foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), à disposição do Poder Judiciário de Goiás.