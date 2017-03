Representantes das 27 unidades da Federação e do Distrito Federal estão reunidos em Natal, capital do Rio Grande do Norte, para a Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Coordenadores da Rede e-Tec Brasil, que integra o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec). A servidora da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Lorrane de Lima Primo, que é coordenadora adjunta da Rede e-Tec Brasil no Tocantins, participa do evento que iniciou no dia 23 de março e se encerra nesta sexta-feira, 24.

O evento se propõe a promover o debate acerca das perspectivas para a Rede e-Tec/Pronatec em todo o território nacional, além de permitir a troca de experiências das boas práticas entre os estados e instituições ofertantes dos cursos. No dia 24, Lorrane Primo apresentará as ações relevantes da Seduc em relação às demandas do programa que formou, só em 2016, cerca de 450 técnicos em agronegócio e aquicultura no Estado.

Em 2017, a pasta ofertará os cursos técnicos em agronegócio, biblioteconomia, eventos e hospedagem. Os processos seletivos para coordenador de cursos, professores mediadores e formadores estão em andamento.

No Tocantins, os primeiros cursos e-Tec foram implantados em 2009: agroecologia, informática, secretariado e marketing. A partir de 2014, os cursos passaram a ser ofertados nos polos de Educação a Distância de Alvorada, Araguacema, Araguatins, Colinas Do Tocantins, Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Natividade, Palmas, Porto Nacional, Pedro Afonso, Taguatinga e Tocantinópolis.