A Polícia Militar desencadeou na última sexta-feira, 24, em todas as unidades do Tocantins, a Operação Expediente Operacional com o objetivo de intensificar as ações de segurança em diversas cidades e coibir a prática criminosa. As ações no Estado ocorreram durante todo o dia e na madrugada deste último sábado, 25. Já em Palmas/TO se estendeu até a madrugada deste domingo, 26. Durante a operação o policiamento foi reforçado com militares que atuam no serviço administrativo das unidades da PM em todo Estado.

Em Palmas, o foco da operação foi realizar abordagens em diversas distribuidoras de bebidas, onde foram detectados situações de tráficos e consumo de entorpecentes, homicídios, prostituição infantil, dentre outros crimes de natureza diversa, de acordo com mapas estatísticos de manchas criminais e levantamentos do serviço de inteligência das unidades da capital.

Durante a operação, 55 veículos foram abordados dos quais um deles foi recolhido. Além de uma motocicleta com registro de furto/roubo que foi recuperada pelos militares. No que tange às pessoas, 950 foram abordadas em atitude suspeita e um indivíduo foi detido.

Quanto às apreensões: um revólver, papelotes de crack e cocaína e nove armas brancas (facas) foram apreendidos durante a operação. Na capital, a PM contou ainda com o apoio da Guarda Metropolitana no desenvolvimento das ações de fiscalização de trânsito.

A Polícia Militar tem intensificado atividades de policiamento ostensivo, através da realização de abordagens em pontos estratégicos das cidades, visando preservar a ordem pública, proteger o patrimônio, garantir a segurança, o bem estar e a tranquilidade social da comunidade.