A força tarefa de cadastramento para regularizar os imóveis das Vilas Norte, Cearense e Piauiense que ocorreu na Igreja São Francisco de Assis, na Vila Norte em Araguaína/TO, realizada pelo Governo do Estado por meio da Companhia Imobiliária do Tocantins (TerraPalmas) encerrou neste último domingo, 26, com 550 atendimentos e 77% dos processos dos imóveis cadastrados.

O presidente da TerraPalmas, Aleandro Lacerda, elogiou o empenho da equipe envolvida e o apoio da imprensa local para a divulgação do evento e comentou sobre os próximos passos. “Agradecemos a parceria da imprensa local e o empenho da nossa equipe em atender tantas famílias. Agora faremos a análise jurídica dos processos para finalmente dar início à emissão dos títulos definitivos, os quais serão doados pelo Estado do Tocantins às famílias que tanto sonham com legalização de seus imóveis” disse o presidente ao lembrar que pessoas aguardam esta regularização desde 1974.

A diretora imobiliária da TerraPalmas, Zélia Bandeira, comemorou o resultado da ação e a participação da comunidade, mas faz um alerta: “Estamos satisfeitos com o resultado do cadastramento e a atualização dos processos, mas aqueles que não compareceram para realizar seu cadastro, devem se deslocar à TerraPalmas com a documentação, o quanto antes, para que não fique de fora da emissão dos títulos definitivos”, disse a diretora.

O cadastro imobiliário das áreas que compreendem um total de 280.701 m², sendo dos setores Vilas Norte (242.000 m²), Piauiense (8.483 m²) e Cearense (30.218,00 m²) na cidade de Araguaína (TO). Esta é uma ação realizada pelo Governo do Estado, por meio da TerraPalmas, viabilizada pela Lei de doação nº 3.109, de 18 de maio de 2016, DOE nº 4.624 de 19 de maio de 2016, regulamentada pelo Decreto n° 5.568, de 13 de janeiro de 2017 (DOE n° 4.797 de 31 de janeiro de 2017).