Na última sexta-feira, 24, o deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) participou da entrega de ônibus escolar, na Escola Municipal Silvino Mascarenhas Reis, no município de Oliveira de Fátima.

O recurso para aquisição do ônibus escolar foi liberado por meio de gestão do deputado Vicentinho Júnior junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no programa Caminho da Escola. “O transporte escolar é um serviço que tem que ser bem feito, pois são jovens que estão buscando o seu caminho por meio de uma perspectiva de vida digna, que só é possível se esse transporte for assegurado", disse Vicentinho Júnior.

O evento contou com a presença do prefeito Gesiel Orcelino dos Santos; a primeira-dama, Evandira; o vice-prefeito, Nereu Fontes da Luz; o presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Teixeira; a secretária de educação, Luana Batista; o secretários de transporte, Altamir; além de diretores, coordenadores, assessores e parte da sociedade de Oliveira de Fátima.