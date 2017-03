Os artistas visuais do Tocantins têm esta última semana de prazo para se inscreverem no Projeto ArteSesc Confluências 2017 – Circuito de Arte em Intercâmbio. As inscrições se encerram no próximo dia 31 de março.

Voltado para pessoas que atuam no campo das artes visuais, o ArteSesc Confluências prevê, ao longo do ano, a realização de três encontros com carga horária de 20 horas cada. Os encontros contarão com a participação de profissionais convidados. No intervalo entre os encontros, poderão ser promovidos debates, palestras e conversas. Além do Tocantins, os outros estados participantes são: Paraíba, Piauí e Sergipe. Serão 20 vagas disponibilizadas aos artistas visuais tocantinenses.

ArteSesc Confluências

O ArteSesc Confluências busca minimizar a invisibilidade, a escassez de recursos e de equipamentos culturais em grande parte do Brasil, principalmente fora da região centro-sudeste. Um dos seus principais objetivos é a criação de novos circuitos da rede Sesc de Artes Visuais, divulgação de novos talentos nos espaços do Sesc e organização de material sobre a produção de arte brasileira contemporânea, disponibilizando-o em uma plataforma digital para consulta pública. É aberto para artistas visuais, críticos, mediadores, pesquisadores, gestores, entre outros agentes culturais.

Para realizar a inscrição basta acessar o endereço eletrônico http://www.sesc.com.br/portal/site/confluencias/inscricoes/. Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cultura@sesc.com.br.