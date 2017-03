A busca do deputado estadual Olyntho Neto (PSDB) por solução e continuação da construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA) tem surtido efeito. O secretário de Estado Davi Torres, do Planejamento, esteve no gabinete do deputado na tarde desta segunda-feira, 27, para tratar do assunto.

O Estado aguarda autorização da Assembléia Legislativa do Tocantins para contrair um financiamento junto à Caixa Econômica Federal e Olyntho propõe que parte do dinheiro seja investido na conclusão do HGA. “O secretário Davi veio discutir as propostas que faço e trouxe a boa notícia que o Governo concorda com a obra”, comemorou Olyntho.

Desde 2015, o deputado Olyntho cobra providências e continuidade da obra. Esse trabalho é feito por meio de Emendas apresentadas ao Orçamento anual, Requerimentos, audiências públicas e em diversas reuniões que tem mantido com o Governo. O Parlamentar vê financiamento almejado pelo Governo como uma oportunidade de conclusão da obra iniciada e paralisada em 2013. “O Estado não pode desperdiçar recursos e se trata de uma obra urgente e de extrema importância para o Tocantins”, argumentou Olyntho.