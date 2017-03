Atendendo solicitações de prorrogação do prazo para o pagamento das inscrições do certame da Câmara Municipal de Gurupi, o presidente da Casa de Leis, Valdônio Rodrigues, após reunir-se com o presidente do concurso, Sérgio Marcos, estendeu o prazo para pagamento da taxa de inscrição do certame até o dia 11 de abril.

“Muitos inscritos no concurso recebem seus pagamentos no final do mês, outros no início do mês, dessa forma, decidimos por prorrogar a data de vencimento do boleto de pagamento e assim essas pessoas poderão participar do certame”, esclareceu o presidente do concurso.

As provas de caráter eliminatório contendo 40 questões de múltipla escolha, serão aplicadas no dia 30 de abril as 8h da manhã.

A oferta é de 16 vagas, distribuídas para os cargos de motorista, vigia e oficial administrativo. As inscrições custam R$ 60 para os concorrentes ao cargo de vigia, R$ 70 para o cargo de motorista e R$ 80 para o cargo de oficial administrativo.