O Bem Cidadão - Banco de Emprego Municipal de Palmas/TO está com disponibilizando várias vagas de empregos. Dentre as oportunidades ofertadas estão três para atendente de lanchonete, três para auxiliar administrativo, cinco para auxiliar de cabeleireiros, dois para biomédicos, dois para açougueiro, além de vagas para mecânico e eletricista de automóvel, marceneiro, manicure operador de caixa, operador de caldeira, operador de telemarketing, representante comercial autônomo, professor de educação física, torneiro mecânico, soldador, serralheiro, vendedor pracista e vendedor interno, projetista de móveis, etc.

Para se candidatar a uma das vagas o interessado deve procurar o BEM Cidadão, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas ou, ainda, no prédio do Resolve Palmas, da Avenida JK, ou no Resolve Palmas de Taquaralto.

É necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, além da Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS).