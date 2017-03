A Câmara Municipal de Araguaína, atendendo os requerimentos 362/017 e 383/017, de autoria dos vereadores Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Autoescola) (PSC) e Aldair da Costa Sousa (Gipão) (PR) realizou sessão ordinária nesta última segunda feira 27 de março para tratar sobre a situação do município no que se refere a trânsito e transporte.

Os autores dos requerimentos foram os primeiros a falar. O vereador Gilmar da Autoescola questionou a sinalização de diversas localidades da cidade, pedindo providencias ao presidente da Agência Municipal de Segurança, Transportes e Trânsito (ASTT), este disse ao vereador que encaminhe por oficio todos os questionamentos para análise.

O vereador Gipão falou das dificuldades encontradas pelos taxistas e mototaxistas. Gipão disse que é preciso encontrar uma saída para impedir o transporte clandestino em Araguaína. “A prefeitura tem que encontrar um meio para resolver a situação”, finalizou Gipão.

O vereador Terciliano Gomes (SD) disse que a saída mais acertada será levar essas demandas para o chefe do executivo. Terciliano se propôs também discutir com o executivo as taxas cobradas, principalmente a taxa anual para liberação do alvará, pois uma das questões colocadas pelos mototaxistas é o valor elevado das taxas cobradas pelo município.

Para o vereador presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Marcus Marcelo (PR) a discussão é muito importante, Marcus enfatizou que é preciso haver um entendimento entre os trabalhadores que executam o transporte em Araguaína e o executivo. O vereadores também discutiram na sessão, questões relacionadas ao transporte público e escolar, tanto no âmbito do município como no estadual.

Além da comunidade que encheu o plenário da câmara, estiveram presentes o presidente da ASTT, Fábio Fiorotto Astolfi, a representante do transporte escolar do município, Márcia Guiotte Diniz, a representante do transporte escolar do estado, Lila Leia Oliveira, o representante da empresa Passaredo, Rogério Ribeiro, o representante do Sindicato dos Taxistas de Araguaína (SINCAR), Lindomar Costa Oliveira, o representante da Cooperativa de Mototaxistas, Marizon Arruda da Luz, o representante das transportadoras José Bento Ribeiro e o representante da Cooperban, Gilmar Gomes de Carvalho.