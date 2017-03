Os clientes da Energisa que possuem débitos de mais de 30 dias com a concessionária podem negociar suas dívidas com condições especiais até o próximo dia 31 de março, sexta-feira. Durante o período, o cliente que procurar a Energisa para negociar sua dívida terá isenção de multa e redução dos juros à metade, além de poder parcelar o valor em até 12 vezes.

Caso escolha parcelar a dívida, o cliente precisa dar uma entrada de 20% a 30% do valor do débito, dependendo do valor. A correção monetária e os juros de financiamento serão mantidos. Podem ser parcelados débitos de unidades consumidoras ligadas ou desligadas.

Para negociar sua dívida, o cliente precisa comparecer a uma agência de atendimento da Energisa com os documentos pessoais (RG e CPF), ser o titular da conta ou trocar a titularidade assumindo o débito. Caso o titular não possa comparecer, um representante legal pode ir até as agências e postos de atendimento da Energisa com procuração registrada em cartório e documentos pessoais. “Sabemos que a crise econômica é sentida por todos e a negociação é uma oportunidade para o cliente organizar suas finanças e aproveitar dos benefícios de ter seu nome limpo. É muito simples aderir, pois a intenção é facilitar a vida do cliente na hora de pagar a dívida”, destaca Mayran Beckman, gerente de serviços comerciais da Energisa.

A Energisa Tocantins possui 140 agências e postos de atendimento. No site www.energisa.com.br - seção Canais de Atendimento, item Agências de Atendimento - é possível encontrar a unidade mais próxima do cliente. Já pelo aplicativo Energisa On, disponível gratuitamente para download em todo o estado, o cliente encontra o local mais próximo para negociação ao clicar no ícone Atendimento e Pagamento. Há ainda a opção por localidade ou pelo local mais próximo de onde estiver naquele momento.