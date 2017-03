Os principais resultados e as próximas medidas para a melhoria do sistema carcerário tocantinense foram discutidos durante a terceira reunião do Grupo de Trabalho sobre o sistema prisional, nesta segunda-feira (27/3), no Tribunal de Justiça do Tocantins.

Esta é a terceira reunião do grupo formado por membros do Judiciário, Governo do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Tocantins e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A próxima reunião ocorrerá no dia 28 de abril e, a partir daí, em todas as últimas sextas-feiras de cada mês.

Confira os principais resultados e as medidas para execução futura:

Medidas executadas:

- Formação de um Grupo Integrado de Inteligência (Secretaria da Segurança Pública, Ministério Público, Polícia Militar, Secretaria da Cidadania e Justiça e Polícia Federal);

- Regularização dos raios-x na CPP e CRSLA (Luz do Amanhã);

- Disponibilização de dois servidores da SSP, com experiência na área, para auxílio no cálculo de penas.

Medidas a executar:

O Projeto de lei sobre Justiça Restaurativa, já em elaboração, entre TJTO e Assembleia Legislativa;

- Em elaboração, projeto de lei para criação do fundo rotativo e selo social, pela Defensoria Pública e Secretaria da Cidadania e Justiça;

- Reativação do projeto de panificação do Presídio Barra da Grota;

- Nomeação e posse de candidatos aprovados no concurso da Defesa Social;

- Nomeação e posse de candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Segurança Pública para os cargos de delegado, escrivão, agente de polícia, perito criminal, médico legista e papiloscopista;

- Reiterada a recomendação, pelo MPE, para rescisão de contrato com a Umanizzare;

- Disponibilização de 40 vagas na Unidade Feminina de Talismã/Alvorada;

- Apresentação do sistema de videoconferências;

- Desenvolvimento da calculadora eletrônica para cálculo de pena;

- Elaboração e expedição de normativa para destinação de veículos apreendidos para a SSP (SSP e Corregedoria da Justiça);

- Lançamento de edital de licitação para a construção de pavilhão para 100 vagas na CPP de Palmas;

- Reforma do presídio de Cariri;

- Cessão de servidor da Defensoria Pública para cálculos de execução, em Araguaína;

- Finalização da aquisição de mais mil tornozeleiras eletrônicas;

- Finalização do edital de concurso da PM;

- Apresentação da minuta do Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais;

- Parceria entre Polícia Civil e Militar para viabilizar prisão imediata em caso de regressão da pena.