A Justiça determinou liminarmente ao Governo do Estado que repasse de imediato o duodécimo constitucional à Assembleia Legislativa do Tocantins. A decisão é do juiz relator Zacarias Leonardo.

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa, atendendo determinação do presidente Mauro Carlesse, impetrou junto ao Tribunal de Justiça do Tocantins, Mandado de Segurança tendo em vista que o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Fazenda, não repassou o duodécimo constitucional devido, cujo prazo máximo é o dia 20 de cada mês.

Com a falta do repasse o legislativo estadual está impossibilitado de cumprir com suas obrigações legais, tais como pagamento da folha de servidores, fornecedores e prestadores de serviços.

Em sua decisão, Zacarias Leonardo, também determinou um prazo de 48 horas, para que os recursos referentes ao duodécimo sejam repassados à Casa de Leis estadual, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 a ser suportada pelo secretário estadual da Fazenda, Paulo Antenor de Oliveira, ou quem vier substitui-lo no exercício do cargo.

O secretário já foi intimado na tarde desta terça-feira, 28, para dar cumprimento à determinação do juiz relator.