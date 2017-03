O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Palmas está implantando as Oficinas de Parentalidade na Capital. A iniciativa é mais um investimento do Poder Judiciário do Tocantins nas políticas públicas de prevenção e resolução de litígios familiares.

As Oficinas de Parentalidade atendem à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, serão realizadas mensalmente e irão atender aos processos judiciais das varas de família do Fórum de Palmas e os pré-processos que se encontram no Cejusc da Comarca. A primeira ação está marcada para o dia 23 de junho.

A coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), juíza Umbelina Lopes Pereira ressaltou os investimentos na capacitação das equipes. “Juntamente com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense, promovemos a capacitação de magistrados e servidores para implantação da oficina de parentalidade por ser um importante programa que auxilia a resolução amigável de conflitos e que já tem apresentado resultados exitosos nas comarcas onde já estão sendo realizadas, contribuído com aumento de acordos e com a pacificação social”, afirmou.

A conciliadora Zuleica Miranda irá atuar nas oficinas de parentalidade em Palmas como instrutora, e sobre as expectativas, ela acredita que a iniciativa vem para quebrar paradigmas. “Vamos tirar a visão do senso comum de que o conflito é eterno. Queremos humanizar e amenizar os efeitos do divórcio trabalhando com o interior das pessoas”, disse.