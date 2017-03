No Brasil, o trânsito é a principal causa de morte acidental de crianças de zero a 14 anos de idade. Segundo dados de 2014 do Ministério da Saúde, 1.654 crianças desta faixa etária morreram devido a esse tipo de acidente no País. Um estudo realizado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP Criança Segura, mostrou que, em 2014, a média nacional de mortes no trânsito desse segmento da população foi de 3,76 a cada 100 mil crianças e adolescentes de zero a 14 anos. Entretanto, alguns estados e capitais apresentam dados superiores a esse, é o caso de Palmas, capital do Tocantins.

De acordo com um ranking produzido pela organização, as 12 capitais brasileiras com os piores indicadores são, respectivamente: Palmas/TO (7,76); Macapá/AP (6,17); Brasília/DF (5,90); Goiânia/GO (5,41); Rio Branco/ AC (4,92); Belo Horizonte/MG (3,75); Campo Grande/MS (3,29); Belém/PA (3,65); Teresina/PI (3,58); Porto Velho/RO (3,41); Curitiba/PR (3,38) e Rio de Janeiro/ RJ (3,55). Confira na tabela abaixo o ranking com dados completos.

Essa pesquisa faz parte do projeto Walk This Way, uma parceria da Criança Segura com a FedEx, que irá desenvolver ações para prevenção de acidentes no trânsito com crianças e acompanhar a evolução dos indicadores de segurança viária nesses municípios pelos próximos quatro anos. O objetivo é contribuir para a redução do número de mortes de crianças por esse tipo de acidente em todo o país.

Para isso, a organização enviou uma carta a todas as Secretarias de Educação, Transporte e Saúde dos municípios que estão no topo do ranking convidando-os para que participem do projeto. Nesse documento, foram apresentados os dados referentes aos óbitos infantis no trânsito de cada localidade e a Criança Segura se disponibilizou a unir forças com o poder público para transformar essa triste realidade, oferecendo uma formação online para prevenção de acidentes no trânsito aos profissionais desses municípios que atuam com o atendimento de crianças e adolescentes. Além disso, um Guia de Boas Práticas deve ser produzido e entregue a todas as cidades participantes.

“No Brasil, aproximadamente quatro crianças morrem todos os dias vítimas de acidentes de trânsito. Esse número poderia ser muito menor se algumas medidas de prevenção fossem adotadas, como a redução do limite máximo de velocidade nas vias e o aumento da fiscalização do uso da cadeirinha. Com o Walk This Way queremos mostrar o impacto que educação para prevenção de acidentes pode causar na realidade das crianças do país”, explica Mariana Lorencinho, coordenadora de projetos da Criança Segura.

Para atingir ainda mais pessoas com o projeto, além das 12 capitais com piores indicadores de morte de crianças no trânsito, a organização também analisou os dados de municípios com mais de 1 milhão de habitantes e convidou São Paulo, Guarulhos e Campinas a integrarem o projeto. Com isso, o alcance das ações poderá ter um impacto ainda maior na defesa da segurança das crianças.

A Criança Segura é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), de atuação nacional.

Sua missão é promover a prevenção de acidentes com crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Atualmente, essa é a principal causa de morte da população dessa faixa etária no Brasil. (Saiba Mais Aqui).

Dados por Estado:

Estado População estimada de zero a 14 anos (2012) Mortes por acidente de trânsito de zero a 14 anos Taxa de morte por 100 mil habitantes de zero a 14 anos Brasil 43.947.482 1.654 3,76 1 Tocantins 390.783 33 8,44 2 Goiás 1.428.504 88 6,16 3 Distrito Federal 616.297 37 6,00 4 Mato Grosso do Sul 603.045 36 5,97 5 Amapá 222.485 13 5,84 6 Mato Grosso 763.900 44 5,76 7 Piauí 765.128 42 5,49 8 Rondônia 444.827 22 4,95 9 Maranhão 1.970.245 93 4,72 10 Santa Catarina 1.272.062 59 4,64 11 Paraná 2.307.272 106 4,59 12 Ceará 2.008.582 91 4,53 13 Espírito Santo 833.984 37 4,44 14 Sergipe 536.732 23 4,29 15 Rio Grande do Sul 2.083.304 80 3,84 16 Pará 2.246.900 86 3,83 17 Minas Gerais 4.203.669 160 3,81 18 Roraima 138.773 5 3,60 19 Rio de Janeiro 3.055.262 106 3,47 20 Bahia 3.491.378 117 3,35 21 Paraíba 927.384 31 3,34 22 Alagoas 842.423 25 2,97 23 Acre 252.320 7 2,77 24 São Paulo 8.546.075 231 2,70 25 Pernambuco 2.131.142 56 2,63 26 Rio Grande do Norte 740.184 11 1,49 27 Amazonas 1.124.822 15 1,33

Fonte: Fonte: Datasus – 2014 / IBGE - 2012

Dados por Capital:

Cidade População até 14 anos Capital Estado 0 Brasil 43.947.482 - 3,76 1 Palmas - TO 64.468 7,76 8,44 2 Macapá - AP 129.622 6,17 5,84 3 Brasília - DF 627.046 5,90 6,00 4 Goiânia - GO 277.244 5,41 6,16 5 Rio Branco - AC 101.719 4,92 2,77 6 Belo Horizonte - MG 453.475 3,75 3,81 7 Campo Grande - MS 182.229 3,29 5,97 8 Belém - PA 328.747 3,65 3,83 9 Teresina - PI 195.302 3,58 5,49 10 Porto Velho - RO 117.450 3,41 4,95 11 Curitiba - PR 354.926 3,38 4,59 12 Rio de Janeiro - RJ 1.239.911 3,55 3,47 13 *São Paulo - SP 2.362.214 2,24 2,70 14 *Guarulhos -SP 304.027 5,26 2,70 15 *Cam

Fonte: Datasus - 2014