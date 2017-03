Através de uma ação conjunta das Delegacias de Polícia de Cristalândia e Lagoa da Confusão, a Polícia Civil prendeu no dia 23, Tiago da S. S., 18 anos, vulgo "babilônia", em Lagoa da Confusão.

Tiago, juntamente com Eduardo W. M. do A., vulgo Júnior Babilônia, preso em dezembro de 2016, são apontados como autores do homicídio que vitimou Manoel Francisco Neres Filho, morto a facadas, além de ter o pescoço cortado.

O crime ocorreu na madrugada do dia 27 de novembro do ano passado, em Lagoa da Confusão. De acordo com a investigação da Polícia Civil, a motivação do homicídio teria sido uma dívida de 15 reais proveniente da comercialização de droga.

Eduardo e Tiago irão responder pelos crimes de homicídio qualificado e participação de organização criminosa. Eles encontram-se recolhidos na cadeia pública de Cristalândia, à disposição do Poder Judiciário.