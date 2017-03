O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Roberto Magno Martins Pires, participou nesta terça-feira, 28/03, em Brasília/DF, do lançamento da edição 2017 da Agenda Legislativa da Indústria. O documento, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), este ano conta também com uma versão digital interativa.

A apresentação foi feita pelo presidente Robson Braga em evento com a presença de deputados e senadores. Foi avaliada a posição da indústria em relação a 131 projetos em tramitação no Congresso Nacional que têm impacto sobre a economia e a atividade industrial.

A Agenda foi construída a partir do debate entre as 27 federações estaduais da indústria e associações setoriais também presentes no evento de lançamento. Do Tocantins, participaram os deputados federais Lázaro Botelho, César Halum e Carlos Gaguim. Roberto Pires destacou o trabalho de acompanhamento das atividades dos parlamentares e a interação entre as federações e a CNI com este propósito.

“A Fieto faz essa avaliação das proposituras no âmbito estadual, assim como é feito o acompanhamento pela CNI no Congresso Nacional, para que as políticas públicas cumpram seu verdadeiro propósito de serem facilitadores do desenvolvimento. Essa atuação de forma integrada na defesa dos interesses da indústria garante bons resultados para o País, a exemplo da aprovação do projeto de Lei que regulamenta a Terceirização, ação apoiada pelo segmento e evidenciada na Agenda Legislativa ainda na edição de 2014 como prioridade”, explica o presidente Roberto Pires que reforçou o posicionamento convergente da Federação em relação ao projeto em nota divulgada nesta segunda-feira, 27/03.

Entre as 131 proposições avaliadas no documento da CNI, 16 são consideradas prioritárias, como as reformas Política, Tributária, da Previdência, além da própria Terceirização. Na avaliação da CNI, a crise econômica dos últimos anos reforçou a convicção quanto à necessidade de remoção de entraves do desenvolvimento brasileiro. Para isso, é imprescindível e inadiável a agenda de reformas estruturais, que passará fundamentalmente pelo Congresso Nacional.

Agenda Tocantins

A Agenda Legislativa da Indústria do Tocantins será lançada no dia 10 de maio com um resumo das matérias propostas pelos parlamentares do Estado acompanhado da análise do setor industrial como convergente ou divergente com a propositura.