A primeira campanha do monitoramento dos 30 pontos estabelecidos para 2017 do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA)/ Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – Qualiágua foi concluída pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), que inicia agora a fase de processamento e análise dos dados levantados. A segunda campanha com trabalho de campo deve começar em maio.

Utilizando uma sonda multiparâmetro, um dos equipamentos mais modernos para este tipo de trabalho, foram coletados dados dos seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, condutividade, PH, turbidez e temperatura da ar e água. Além disso, a equipe também registrou números sobre a vazão dos corpos hídricos. Esses dados devem gerar uma base histórica de qualidade das bacias analisadas, possibilitando ações pontuais e planejamento de uso dos recursos hídricos.

A campanha foi realizada em praticamente todas as regiões do Tocantins em bacias e rios escolhidos de acordo com dados gerados pelas Plataformas de Coleta de Dados (PCD’s) instaladas pelo estado. Ao todo, 31 PCD’s monitoram constantemente e geram informações que são enviadas para a base de dados da Agência Nacional das Águas (ANA).

A equipe percorreu os seguintes municípios: Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Aparecida do Rio Negro, Novo Acordo, Mateiros, Itaguatins, Araguatins, Xambioá, Araguacema, Araguaína, Couto Magalhães, Araguanã, Caseara, Goiatins, Itapiratins, Pedro Afonso, Miracema do Tocantins, Paranã, Gurupi, Natividade, Porto Nacional, Aurora do Tocantins, Natividade (o distrito Príncipe), Taipas, Dianópolis e Arraias.

Qualiágua

O Contrato nº 058/2016/ANA, no valor de R$ 1.166.000,00, prevê o cumprimento de 156 metas de monitoramento e divulgação de dados de qualidade da água no prazo de vigência do contrato, que é de cinco anos no total.

Com adesão voluntária, o Qualiágua parte do pressuposto que os dados de qualidade da água são importantes para diversos públicos, como gestores públicos, pesquisadores, estudantes e empresas.