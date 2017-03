Com apoio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), uma delegação de atletas viajou até Goiânia (GO), onde participou da Copa Centro-Oeste Brasileiro de Jiu-Jítsu, realizada no sábado, 25, e no domingo, 26. Na bagagem, os tocantinenses trouxeram 18 medalhas, sendo quatro de ouro, quatro de prata e dez de bronze. A competição reuniu atletas dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

Ao todo viajaram 21 atletas, sendo que 18 ganharam medalhas. Destaques para Witney Luiz Narciso Lira, do Colégio Estadual Frederico Pedreira de Palmas, campeão Juvenil Faixa Branca do projeto Social Semeando Campeões. Outro destaque ficou por conta do servidor da Seduc, Tiago Resplandes Labre, que conquistou a medalha de bronze na categoria Peso Médio até 82,3 kg Faixa Roxa.

Para o presidente da Associação Esportiva de Jiu-Jítsu do Tocantins, Alessandro Bogado, essa sem dúvida foi a maior delegação de lutadores do Tocantins reunidos num só evento fora do Estado, com um número expressivo de medalhas. “Tivemos atletas de seis academias diferentes do Estado no evento, inclusive uma academia de Paraíso”, destacou o dirigente, ressaltando ainda que a Copa Centro-Oeste serviu também de preparação para o Brasileiro, que será disputado em abril, em São Paulo.

Medalhistas de Ouro

- Gustavo Neves Civinskas

- Roneudo Gomes Matos

- Evanuel Silva Andrade

- Witney Luiz Narciso Lira

Medalhistas de Prata

- Gabriel Emídio Siqueira

- Luiz Carlos Crispim da Silva

- Jorge Luiz Silva de Sousa

- Antônio Luiz Silva de Sousa

Medalhistas de Bronze

- Alessandro Brandão Bogado

- Evanuel Silva Andrade

- Allan Kalil de Sousa e Silva

- Karina Luiza Brito Dias

- Leticia Braga Mendonça

- Breno Gomes Barbosa

- Renata Luanda F. Bogado

- Gleyson Jardim Correia

- Yad Gomes Meneguim

- Tiago Resplandes Labre