Durante a audiência pública que discutiu o avanço do consumo e tráfico de drogas em Palmas/TO, o vereador professor Júnior Geo (PROS) questionou e cobrou aplicação de recursos do município para prevenção às drogas.A audiência pública aconteceu na Câmara de Vereadores nesta última terça-feira, 28, e contou com a participação de autoridades, representantes das forças de segurança, de entidades sociais e da população.

O vereador explicou que a prevenção é a forma mais econômica e eficaz de se combater o problema e comparou os recursos gastos em shows no município e os destinados para as drogas. “A prevenção ainda é a melhor forma de eliminar as drogas da sociedade, mas isso não se restringe apenas a palestras. Quanto do recurso do município está sendo utilizado para prevenção de drogas? Quanto se destina para a locação de tendas para shows e quanto se destina a prevenção das drogas? Qual destas duas destinações daria mais retorno para a sociedade? ”, interrogou Júnior Geo.

Para Geo, além de políticas integradas entre os poderes públicos é preciso haver gestão. “A sociedade não precisa somente de representações políticas, mas de gestores capacitados para destinar recursos ao que é prioritário. Mais eficiência, eficácia e menos demagogia. Fomos eleitos para fortalecer medidas que possam trazer o benefício real dos impostos pagos”, enfatizou o vereador.

O vereador ainda destacou ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), da Polícia Militar do Tocantins.