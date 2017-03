O vereador professor Junior Geo (PROS) votou contra a mudança, de autoria do Executivo, no Conselho de inovação e Desenvolvimento Econômico de Palmas/TO e no Fundo de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município. A matéria foi aprovada pela Câmara Municipal na noite dessa terça-feira, 28, em sessão extraordinária, com voto contrário do líder do bloco independente.

A matéria aprovada altera a forma de preenchimento do cargo de presidente do Conselho. De acordo com a Lei 2.024/2014, o cargo de presidente do órgão colegiado é exercido pelo representante da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), e, em sua ausência ou impedimento, pelo vice-presidente, que é exercido pelo representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL).

Segundo Geo, com a mudança, o cargo será exercido por qualquer empresário escolhido pelo Poder Executivo. “Eu não entendo a necessidade dessa mudança. Por que retirar quem é eleito pelos empresários para colocar alguém indicado ao bel prazer do Executivo? ”, questionou.

Outro motivo que levou o parlamentar a votar contra o projeto de lei foi a falta de discussão com os empresários, principais interessados no assunto. “Como não tivemos nenhuma conversa, nem com a Acipa nem com a CDL, meu posicionamento é contrário ao projeto”, concluiu.