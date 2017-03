O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintras/TO) alerta o Governo do Estado sobre a onda de violência nas unidades de saúde do Tocantins. "Será que a prevenção não seria melhor do que ver servidores públicos serem ameaçados de morte, seus pertences pessoais serem levados e ainda os profissionais serem abalados psicologicamente numa tentativa de assalto dentro das unidades de saúde do Estado?", questiona o sindicato.

O Sintras frisa que vem tentando alertar a gestão estadual há algum tempo e informa que protocolou expediente nessa terça-feira, 28, pontuando a problemática que vem afligindo a categoria de servidores durante o cumprimento de seus plantões.

O sindicato lembra um dos casos em que, no ano passado, no Hospital Regional de Gurupi, um homem entrou armado e ameaçou os servidores e em outra ocasião, servidoras que recepcionavam paciente na entrada do hospital tiveram seus pertencer roubados. "E no fim na semana passada a equipe de profissionais do hospital foram ameados em um caso de uma criança que foi a óbito", segundo o Sintras.

O Sintras destaca que conta com o poder do judiciário para chegar a uma solução. "Devido ao Estado não atender a solicitação do Sintras, que é uma reivindicação antiga da categoria, o Sintras conta com o apoio do judiciário para chegar uma solução do impasse. Em virtude disso que o sindicato ingressou com uma ação judicial em 2014 e acompanha o andamento do processo", informou o sindicato.

De acordo com o presidente do Sintras, Manoel Pereira de Miranda, a entidade cobra do Estado o cumprimento da Lei 1818/2007, principalmente no que refere a segurança do trabalho no local de lotação de origem de cada profissional. “É necessário que a gestão estadual disponibilize para a categoria segurança e condições de trabalho para que a prestação de serviços seja eficaz em seus locais de trabalho e que cumpra o que diz a legislação que ampara o servidor público neste quesito”, pontua Miranda.

No expediente protocolado foi solicitado uma audiência com o secretário, Marcos Esner Mussafir, para tratar além da segurança, condições de trabalho (Fornecimento de EPI’S, dosímetro radiológico individual, etc), escalas de trabalho e pagamento de plantões extras, gratificações GUEM, GUTI, e GNEO.