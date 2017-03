Com o objetivo de garantir a segurança e a mobilidade dos condutores que trafegam pela região do Jalapão partindo da Capital, Palmas, o Governo do Estado, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando serviços de tapa-buraco e revestimento primário nas rodovias TO -020 e TO-030, respectivamente.

No primeiro trecho, que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro, na TO-020, estão sendo realizados os trabalhos de tapa-buraco na rodovia pavimentada. Já na TO-030, entre Novo Acordo a São Félix do Tocantins, está sendo realizado o revestimento primário com cascalho em pontos críticos que possuam terrenos arenosos.

De acordo com o coordenador da Residência da Ageto em Porto Nacional, o engenheiro civil Geraldo Majella, já foram revitalizados 25 dos 150 quilômetros que ligam os municípios de Novo Acordo a São Félix. “ As máquinas estão na rodovia, mas devido as condições climáticas e as precipitações de chuva, precisamos realizar pausas nos trabalhos”, afirmou. Ainda segundo o coordenador, no início do ano foram realizados trabalhos de infraestrutura nos trechos entre São Félix a Mateiros e de Mateiros a Ponte Alta do Tocantins.