Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), de nº 4.836, do dia 29 de março de 2017, pela Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju), o resultado final da segunda etapa referente ao Curso de Formação Profissional do Concurso para provimento de cargos ao Sistema Socioeducativo do Tocantins. Ao todo, dos 448 participantes do curso, 406 candidatos foram aprovados para os cargos de Analista Socioeducador, de Assistente Socioeducativo e de Técnico Socioeducador.

Para o cargo de analista, 93 candidatos foram aprovados e também 23 assistentes socioeducativos. Já para o cargo de técnico socioeducador, foram classificados 225 candidatos do sexo masculino e 65 do sexo feminino. O número de aprovados abrange tanto os candidatos da ampla ocorrência, bem como das pessoas com deficiência.

Para a secretária Gleidy Braga, a finalização dessa etapa torna a conclusão do certame ainda mais próxima. “É mais um passo importante na conclusão do certame da Seciju e certamente a finalização dessa etapa assegurará um quadro de servidores para atuarem no Sistema Socioeducativo, com o cumprimento da medida socioeducativa para os adolescentes. Essa é uma conquista que dará mais efetividade nessa política”, frisou.

Os certificados dos aprovados no curso de formação serão disponibilizados de maneira online, no Sistema de Certificados da Copese, por meio do seu site oficial, a partir desta sexta-feira, 31. Os próximos passos do certame serão nomeação e a posse dos aprovados no Sistema Socioeducativo, etapa essa que será finalizada em conjunto com a Secretaria de Administração do Estado.

Curso de Formação

O curso, que teve sua aula inaugural no dia 15 de janeiro, aconteceu em modo presencial, em regime integral, sem recesso, nos três turnos: manhã, tarde e noite, tanto no campus de Palmas da Universidade Federal do Tocantins (UFT), como no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e no Centro de Internação Provisória (Ceip) Masculina e Feminina de Palmas, em visitas orientadas para conhecimento da rotina das unidades. Saiba mais.